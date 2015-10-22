1xBet
1xBet
|Тип
|Частная компания
|Год основания
|2007
|Расположение
|Кюрасао
|Отрасль
|Игорный бизнес
|Продукция
|Ставки на спорт, онлайн-игры
|Число сотрудников
|более 5000[1]
|Сайт
|1xbet.com
1xBet — одна из крупнейших букмекерских компаний Азии, Африки, Европы[2]. Основана в 2007 году и работает более чем в 50 странах мира. Спонсор, партнёр спортивных соревнований, спортивных клубов, среди которых итальянская Серия А, футбольные клубы «Барселона», «Ливерпуль», «Челси».
1xBet является нелегальным в России. Его легальный российский аналог — 1x Ставка (у них одинаковый матч-центр со спортивной статистикой и прямыми видеотрансляциями).[3] Вокруг 1xBet был целый ряд скандалов, в том числе связанных с аннулированием выигрышей[4] и запретами в РФ.
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Содержание
[править] История
1xBet начала свою деятельность в 2007 году, изначально работая на рынке Восточной Европы и со временем расширив свою деятельность в более чем 51 стране мира. В 2012 году 1xBet для работы онлайн открыла сайт 1xbet.com, который был локализован на 49 языков. Компания зарегистрирована в Кюрасао[5].
В 2015 году Роскомнадзор на основании судебного решения заблокировал ряд сайтов букмекеров, в том числе и 1xBet[6]. Несмотря на блокировку и отсутствие лицензии в России, компания очень активно рекламируется в российском сегменте интернета. Например, согласно данным Mediascope, в 2019 году она заняла третье место среди видеорекламодателей Рунета, уступив только Google и PepsiCo и обойдя такие компании, как «Яндекс», Danone, Avito и «М.Видео»[7][8].
[править] Деятельность
1xBet принимает ставки на результаты спортивных состязаний, события культурной и общественной жизни. Предоставляется возможность поставить на более 1000 событий[2], от стандартных ставок по спортивным событиям до специальных ставок о сроке высадки человека на Марс, получении «Оскаров» или объединения Кореи. Помимо этого на сайте 1xBet представлено несколько десятков игровых продуктов, среди которых live-казино, онлайн-игры, тотализатор, виртуальный футбол. Ставки на события доступны круглосуточно. Клиенты компании имеют возможность пополнить игровой счет как в пунктах приема ставок 1xBet, так и используя более 250 платёжных способов[1]. 1хBet имеет службу поддержки 24/7 на тридцати языках[1]. Ежедневная аудитория посетителей сайта 1xBet составляет несколько сотен тысяч человек. По состоянию на 2019 год в России аудитория сайта «1хСтавка» составляет несколько миллионов посетителей в месяц (например, в июне 2019 — около 4,1 млн посетителей)[9]. 1xbet известна агрессивной рекламной политикой. Многие из её рекламных площадок — веб-сайты с пиратскими материалами[10][11].
[править] Спонсорство
Компания неоднократно выступала спонсором спортивных соревнований международного уровня, среди которых Серия А[12], Ла Лига, Кубок африканских чемпионов[13]. В 2018 году компания стала официальным партнёром футбольного клуба «Астана»[14], сборной Нигерии по футболу и Нигерийской футбольной премьер-лиги[15]. Также 1xBet подписала партнёрские соглашения с футбольным клубом «Кардифф»[16] и стала официальным беттинг-партнером футбольного клуба «Тоттенхэм»[17]. В 2018 году официальным амбассадором 1xBet стал итальянский футболист Андреа Пирло[18]. В 2019 году компания подписала многолетнее соглашение о спонсорстве с Африканской конфедерацией футбола, по которому стала официальным партнёром Кубка африканских наций и ряда других международных турниров на континенте[19][13]. С июля 2019 года БК 1xBet стала глобальным партнёром футбольного клуба «Барселона»[1], а также официальным беттинг-партнёром футбольных клубов «Ливерпуль» и «Челси»[20][2].
[править] Награды
В 2018 году компания 1xBet стала лауреатом премии SBC в категории «Восходящая звезда инноваций в спортивном беттинге» и была номинирована ещё в 5 категориях. В 2017 году компания была представлена в трёх номинациях премии[21].
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[править] Ссылки
- 1xBet в энциклопедии «Викиреальность»